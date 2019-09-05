В польском городе Сохачев 30 августа была убита 26-летняя гражданка Украины. По подозрению в совершении преступления разыскивается её соотечественник.
По информации польских правоохранителей, после убийства мужчина выехал на родину, сообщает
Сейчас наши совместные усилия направлены на установление места пребывания и задержание подозреваемого в убийстве, — заявил первый заместитель главы Нацполиции, начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин в ходе встречи с представителем МВД Польши Павлом Добошем.
Он подчеркнул, что для сотрудников криминальной полиции не существует границ, и поблагодарил польских коллег за помощь в возвращении тела убитой для захоронения на Украине.
Ранее гражданка Украины была убита в Анталье. По подозрению в совершении преступления был задержан гражданин Турции, писал News.ru.