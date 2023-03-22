Украине предрекли экологическую катастрофу из-за снарядов с ураном Движение CND: поставка снарядов с ураном может привести к экологической катастрофе на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Британское движение Campaign for Nuclear Disarmament (CND) выступило против решения властей страны о передаче ВСУ снарядов с обедненным ураном, предупредив, что их использование может привести к экологической катастрофе на Украине. В заявлении, опубликованном на сайте организации, отмечается, что применение таких боеприпасов в Ираке и на Балканах привело к вспышкам различных онкозаболеваний.

Правительство Великобритании собирается поставить Украине снаряды с обедненным ураном для танков Challenger 2. CND осуждает этот шаг, поскольку это представляет катастрофу для окружающей среды и здоровья людей, которые переживают этот конфликт, — говорится в сообщении.

В организации пояснили, что при использовании снарядов с обедненным ураном выделяется токсичная и радиоактивная пыль, которая впоследствии может попадать в организм человека при дыхании. В результате возможен риск резкого роста заболеваемости раком груди, лимфомой и другими видами онкозаболеваний. К другим болезням, связанным с боеприпасами с обедненным ураном, относят почечную недостаточность, нарушения работы нервной системы, болезнь легких и ухудшение репродуктивного здоровья.

В CND добавили, что неоднократно призывали Лондон ввести мораторий на использование таких боеприпасов и финансировать исследования их воздействия на здоровье и окружающую среду. Также в организации подчеркнули, что поставка снарядов с ураном ВСУ не поможет народу Украины.