Украинцев возмутила возможность отмены пенсий

https://static.news.ru/photo/b7c57a14-0651-11eb-b3a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Слова премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о том, что в стране могут быть отменены выплаты пенсий, возмутили украинских граждан в Сети.

3 октября Шмыгаль заявил, что через 15 лет соцвыплаты могут прекратиться из-за изменения демографического состава населения. Он подчеркнул, что скоро на одного работающего гражданина будет приходиться два пенсионера, а государство не будет иметь достаточное количество средств.

Если государство не может выполнять гарантированные конституцией функции, то мы, в свою очередь, не будем платить налоги, — гласит один из комментариев.

При этом нашлись и те, кто взглянул на слова премьер-министра под другим углом, передаёт РИА Новости.

Финансовая грамотность населения решит эту проблему, а все комментарии выше показывают, что ее нам критически не хватает, — говорится в сообщении.

Ранее NEWS.ru писал о том, что кабмин Украины закладывает в проект государственного бюджета на 2021 год рост ВВП на уровне 4,7%. Дефицит бюджета оценивают примерно в 6%.