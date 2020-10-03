Украинцев возмутила возможность отмены пенсий

Слова премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о том, что в стране могут быть отменены выплаты пенсий, возмутили украинских граждан в Сети.
3 октября Шмыгаль заявил, что через 15 лет соцвыплаты могут прекратиться из-за изменения демографического состава населения. Он подчеркнул, что скоро на одного работающего гражданина будет приходиться два пенсионера, а государство не будет иметь достаточное количество средств.
Если государство не может выполнять гарантированные конституцией функции, то мы, в свою очередь, не будем платить налоги, — гласит один из комментариев.
При этом нашлись и те, кто взглянул на слова премьер-министра под другим углом,
Финансовая грамотность населения решит эту проблему, а все комментарии выше показывают, что ее нам критически не хватает, — говорится в сообщении.
Ранее NEWS.ru писал о том, что кабмин Украины закладывает в проект государственного бюджета на 2021 год рост ВВП на уровне 4,7%. Дефицит бюджета оценивают примерно в 6%.
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