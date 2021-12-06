Украинцев возмутил совет немецкого дипломата брать пример с Финляндии

Украинцев возмутило предложение немецкого дипломата Вольфганга Ишингера брать пример с Финляндии в плане отношений страны с НАТО. Представитель Германии напомнил, что эта страна входит с состав ЕС, но не является членом НАТО. Своё заявление дипломат сделал в ходе интервью газете Handelsblatt, выдержки из него привел украинский портал Liga.net.

Мы могли бы рекомендовать Украине в долгосрочной перспективе начать брать пример с финнов. Финляндия является членом ЕС, но не НАТО, — сказал Ишингер.

Ответные комментарии на реплику немца пользователи разместили под постом украинского интернет-издания в социальной сети Facebook. Большинство сообщений читателей сводилось к тому, что совет Ишингера в настоящее время нельзя считать актуальным, время подобных рекомендаций прошло.

Поезд «как Финляндия» ушел в 2014 году. Тогда всё-таки победил очередной «мюнхен». Сейчас этого не будет; Я бы очень хотел, чтобы все эти немецкие теоретики пошли дружно жить в ОРДЛО и там дружно теоретизировали о Финляндии и так далее; А нам бы наоборот, как Турция — в НАТО, но не в ЕС; А можно посмотреть и на Норвегию, которая является членом НАТО, но не является членом ЕС, — высказали своё мнение украинские пользователи.

В декабре 2014 года Верховная рада Украины внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса страны. В феврале 2019 года в конституции страны был закреплён курс в ЕС и НАТО. В настоящее время Украина имеет статус партнёра Альянса с расширенными возможностями.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вступление Украины в НАТО является той чертой, красной линией, переходить которую в отношениях с Москвой не стоит. На это пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ответила, что не Россия будет решать, принимать Украину в члены НАТО или нет. По её словам, решение примет сам Альянс.