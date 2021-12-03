Псаки заявила, что членство Украины в НАТО не зависит от мнения Москвы

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что не Россия будет решать, принимать Украину в члены НАТО или нет. Решение примет сам Альянс, отметила она на брифинге, сообщает РИА Новости.

Члены НАТО решают, кого сделать членом, не Россия. Важно помнить, откуда исходят провокационные действия — это не США, не Украина, — подчеркнула пресс-секретарь.

Такой ответ она дала на вопрос, готовы ли в Вашингтоне проявить гибкость в ситуации с Киевом, поскольку Москва выражает обеспокоенность по поводу возможного решения НАТО.

Ранее стало известно, что вступление Украины в НАТО является той чертой, «красной линией», переходить которую в отношениях с Москвой не стоит. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова. Она также предостерегла от попыток втянуть Киев в военную орбиту Альянса и превращения Украины в плацдарм противостояния с Россией.