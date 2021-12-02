Захарова: вступление Украины в НАТО — «красная линия» для России

Вступление Украины в НАТО является той чертой, «красной линией», переходить которую в отношениях с Москвой не стоит. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова, комментируя итоги заседания Совета НАТО на уровне министров иностранных дел в Риге.

Вступление Украины в НАТО для нас, и мы об этом говорим давно, — «красная линия», — заявила она.

Она также предостерегла от попыток втянуть Киев в военную орбиту альянса и превращения Украины в плацдарм противостояния с Россией чреваты серьёзными негативными последствиями.

Захарова добавила, что на заседании Совета НАТО в адрес России звучали обвинения, что она что-то делает у натовских границ, угрожая перемещением своих вооружённых сил на своей же территории. Она напомнила, что после окончания «холодной войны» России неоднократно давались заверения, что юрисдикция и военные силы НАТО не продвинутся ни на дюйм в восточном направлении. Все эти обещания были забыты и не выполнены.

Если посмотреть на вещи реально — это именно НАТО приблизилась к нам. Это у наших границ наращивается натовская военная инфраструктура, проводятся масштабные учения, — резюмировала она.

Ранее экс-советник президента США Дональда Трампа Джон Болтон раскрыл стратегию сдерживания России. По его словам, НАТО и союзникам следует активнее действовать в отношении Москвы, чтобы ослабить власть Кремля над странами «серой зоны», которые являются потенциальными кандидатами для членства в Альянсе.