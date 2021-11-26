Экс-советник Трампа раскрыл план масштабного удара по России

Экс-советник президента США Дональда Трампа Джон Болтон раскрыл стратегию сдерживания России. По его словам, НАТО и союзникам следует активнее действовать в отношении Москвы, чтобы ослабить власть Кремля над странами «серой зоны», которые являются потенциальными кандидатами для членства в Альянсе. Об этом сообщает издание 19FortyFive.

Наращивание военной помощи Украине, блокирование «Северного потока — 2», бойкотирование российской нефти и другие дипломатические и экономические санкции — это оправданные меры, но их недостаточно, — считает Болтон.

Он подчеркнул, что Москва стремится распространить своё влияние на Украину, Белоруссию, Молдавию и Закавказье. Неспособность Запада противостоять России в этих регионах, по его словам, демонстрирует его близорукость.

По мнению экс-советника, США должны перейти к наступлению, в частности, начать распутывать «замороженные конфликты» постсоветского пространства. Он призвал Вашингтон доказать жизнеспособность Альянса и послать Москве сигнал: «впереди её ждут непростые дни».

Ранее сообщалось, что Белый дом поручил Пентагону предоставить информацию о военных учениях США в Европе, которые прошли за последние годы и были направлены на сдерживание России. Данные потребовались для анализа проведённых операций и планирования новых.