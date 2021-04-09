Украинцев призвали не бояться войны с Россией

https://static.news.ru/photo/f23686d6-99e3-11eb-b849-96000091f725_660.jpg Фото: mil.gov.ua

Власти РФ специально намекают на масштабное «наступление» российских войск в Донбассе, считает вице-премьер Украины Алексей Резников. По его мнению, Москва пытается посеять панику среди граждан соседнего государства. Политик уверен, что действия Кремля — элемент гибридной войны.

Это создание <...> возможного панического настроения в обществе. Люди, не бойтесь, не будет войны [с Россией], — рассказал Резников в эфире телеканала «Украина».

Он добавил, что Киев не станет реагировать на «провокации противника» и не даст повода или «шанса получить наступление со стороны нашего северного соседа», имя ввиду РФ. Резников прокомментировал и слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о вероятности повторения резни в Сребренице в Донбассе. Вице-премьер уверен, что это невозможно. Чиновник отметил, что следует и дальше обсуждать политико-дипломатический путь разрешения конфликта в Донбассе через «нормандскую четвёрку» и Трёхстороннюю контактную группу.

Резня в Сребренице, на которую ссылается Песков, произошла в 1995 году, когда город Сребреница в Боснии и Герцеговине на границе с Сербией перешёл под контроль сербских формирований во главе с генералом Ратко Младичем. В городе произошла резня, в результате которой погибли или пропали без вести около восьми тысяч человек из числа мусульман, пытавшихся покинуть город. Среди убитых, по некоторым данным, были порядка 500 подростков, не достигших 18 лет. Позднее события в Сребренице были квалифицированы органами международного правосудия как геноцид

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР.

Ранее NEWS.ru сообщал, что США, Украина и другие американские партнёры продолжат внимательно наблюдать за ситуацией на российско-украинской границе. США «чётко дали понять, что взаимодействие с Москвой должно избегать любых ведущих к эскалации действий и продолжать привлекать её к ответственности», заявила замглавы пресс-службы Госдепартамента Джалин Портер.