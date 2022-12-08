Украинцев попросили продержаться еще 122 дня Глава энергохолдинга ДТЭК Тимченко попросил украинцев продержаться еще 122 дня

Фото: Pool Philip Reynaers/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава энергохолдинга ДТЭК «Киевские региональные электросети» Максим Тимченко в интервью Bloomberg попросил украинцев продержаться еще 122 дня. Он пояснил, что гражданам Украины нужно дождаться прихода весны на фоне серьезных проблем с энергоснабжением. Тимченко убежден, что им удастся пережить эту зиму благодаря поставкам электрооборудования из-за рубежа.

Я полностью уверен, что мы сможем пережить эту зиму. Мы получаем все больше оборудования из-за рубежа, — говорится в сообщении.

Ранее в ДТЭК заявили, что в Киеве, Одесской и Днепропетровской областях Украины продолжаются экстренные отключения света. В компании пояснили, что стабилизационные графики еще не действуют.

До этого замруководителя офиса президента страны Кирилл Тимошенко заявил, что всеобщего блэкаута на Украине не будет. По его словам, украинцам не нужно бояться перебоев электричества и выезжать из страны.

Тимошенко добавил, что отключения электроэнергии в стране возможны не только на час-два. В любом случае, подчеркнул он, работает Госслужба по чрезвычайным ситуациям и областные власти готовят пункты обогрева.