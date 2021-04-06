Украина указала ОБСЕ на нестыковки в истории с погибшим в ДНР ребёнком

https://static.news.ru/photo/a6b4ce82-96de-11eb-89b8-96000091f725_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Украинские власти попросили специальную мониторинговую миссию ОБСЕ разобраться в обстоятельствах гибели ребёнка в Донбассе, смерть которого в самопровозглашённой Донецкой республике возложили на Киев. По мнению инициаторов обращения, в этой истории не всё сходится.

В частности, Украина обратила внимание на то, что власти ДНР не предоставили никаких доказательств трагедии — ни фрагментов взрывного устройства, ни точных координат места трагического инцидента, ни точных сведений о жертве якобы имевшей место атаки дрона.

Украинская сторона категорически отрицает свою причастность к случившемуся, — сказано в заявлении украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.

В Киеве обратили внимание на то, что Народная милиция ДНР сообщала о гибели ребёнка в населённом пункте Александровское, который находится в глубоком тылу на большом удалении от линии разграничения. Туда не может долететь дрон, который якобы атаковал мирных жителей, утверждает украинская сторона. При этом в российских СМИ с подачи информагентств была осуществлена «подмена»: указано прифронтовое село Александровка, которое действительно находится в районе Донецка, но не имеет отношения к инциденту.

Кроме того, под публикациями в соцсетях о происшествии появились утверждения людей о том, что в смерти ребёнка виноват не дрон, а халатность родителей, хранивших в гараже боевую мину, которую и нашёл мальчик.

В связи с этими противоречиями украинские дипломаты и обратились в ОБСЕ с просьбой тщательно проверить информацию, чтобы установить истину.

Ранее, как писал NEWS.ru, в ДНР сообщили об атаке дрона, в результате чего погиб ребёнок 2016 года рождения и была ранена местная жительница 1954 года рождения. Летательный аппарат, как заявили в Народной милиции, был снаряжён самодельным взрывным устройством, которое было сброшено на мирных жителей.