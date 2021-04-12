Украина требует от Запада санкций для ближнего круга Путина

https://static.news.ru/photo/d130b152-8f73-11eb-a3dd-96000091f725_660.jpg Фото: Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинский вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила о том, что Киев ждёт от стран Запада не просто политических призывов, а конкретных действий, в частности усиления санкций против России и газопровода «Северный поток — 2».

В эфире телеканала ICTV Стефанишина отметила , что Запад непременно будет выражать обеспокоенность и большую озабоченность, однако в Киеве считают, что сейчас следует говорить не только о политических призывах.

Мы ожидаем действий, важно говорить об усилении санкций, важно говорить о потенциальном введении санкций против узкого круга Путина, важно говорить сегодня о прекращении «Северного потока — 2», — сказала украинский вице-премьер.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что в случае, если на востоке страны произойдёт вооружённое обострение, выражения обеспокоенности со стороны других государств может оказаться недостаточно. В этой связи дипломат рассчитывает на практическую поддержку Запада.

Обеспокоенность по поводу эскалации конфликта на юго-востоке Украины и скопления войск РФ на границе выразили многие страны Запада. США, Великобритания, Канада, Польша и Литва провели встречи по Украине, на которых обсудили рост российской военной активности.

Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на высказывание госсекретаря США Энтони Блинкена об обеспокоенности количеством войск на российско-украинской границе. По словам представителя Кремля, чем больше произносятся слова о российском «агрессивном поведении», тем больше они девальвируются.