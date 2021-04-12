Киев попросил у Запада поддержки в случае вооружённого конфликта

В случае обострения вооружённого конфликта на Украине Киеву будет необходима практическая поддержка со стороны. Об этом заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.
В эфире телеканала ICTV глава украинского МИД
Мы все должны понимать, что может настать фаза, когда выражения обеспокоенности будет недостаточно. Сейчас надо говорить о том, какой на практике может быть поддержка Украины в случае масштабного вооружённого обострения, — заявил Дмитрий Кулеба.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью телекомпании CNN заявил, что Россия в ближайшее время может ввести войска в Донбасс, но Киев готов дать отпор «российскому вторжению» в случае эскалации конфликта. Об этом писал NEWS.ru.
Обеспокоенность по этому поводу выразили многие страны Запада. США, Великобритания, Канада, Польша и Литва провели встречи по Украине, на которых обсудили рост российской военной активности.