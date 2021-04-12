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Европа

Киев попросил у Запада поддержки в случае вооружённого конфликта

23:32, 12 апреля 2021
Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

В случае обострения вооружённого конфликта на Украине Киеву будет необходима практическая поддержка со стороны. Об этом заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

В эфире телеканала ICTV глава украинского МИД сообщил, что в том случае, если на востоке страны произойдёт вооружённое обострение, выражения обеспокоенности со стороны других государств может оказаться недостаточно. В этой связи дипломат рассчитывает на практическую поддержку Запада.

Мы все должны понимать, что может настать фаза, когда выражения обеспокоенности будет недостаточно. Сейчас надо говорить о том, какой на практике может быть поддержка Украины в случае масштабного вооружённого обострения, — заявил Дмитрий Кулеба.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью телекомпании CNN заявил, что Россия в ближайшее время может ввести войска в Донбасс, но Киев готов дать отпор «российскому вторжению» в случае эскалации конфликта. Об этом писал NEWS.ru.

Обеспокоенность по этому поводу выразили многие страны Запада. США, Великобритания, Канада, Польша и Литва провели встречи по Украине, на которых обсудили рост российской военной активности.

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