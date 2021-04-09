Украина разрабатывает стратегию внешнеполитической деятельности

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МИД Украины совместно с офисом президента работает над стратегией внешнеполитической деятельности страны, сообщил замруководителя офиса украинского лидера Игорь Жовква.

По его словам, документ находится уже на финальной стадии подготовки и проходит процедуру межведомственного согласования.

Где-то в ближайшее время эта стратегия появится. Хорошая идея её принять к 30-й годовщине независимости [24 августа]. Думаю, что она реализуется, — отметил он.

При этом Жовква заявил, что пока не может раскрыть суть стратегии, однако, когда она появится в публичном доступе, можно будет увидеть, что это серьёзно облегчит работу властей «на внешнеполитической ниве».

Замруководителя офиса президента рассказал, что сейчас Украина готовит отдельный тактический документ, который станет ответом на новую внешнюю и оборонную стратегию Великобритании для укрепления двустороннего сотрудничества.

Будет отдельный тактический документ по реагированию на эту стратегию. Мы постараемся показать британцам место Украины, исходя из новой повестки дня, которую предлагает Лондон, — уточнил он.

Как подчеркнул Жовква, также необходимо разработать отдельную стратегию в отношении России, а также по внутренней политике, передаёт «Левый берег».

Как писал NEWS.ru, ранее вице-премьер Украины Алексей Резников заявил, что страна станет значительно слабее из-за «Северного потока — 2». По словам чиновника, завершение проекта приведёт к «предсказуемым последствиям для национальной безопасности» Украины.