Украина просила у Италии непригодную к боям технику Минобороны Италии: Украина запрашивала снятую с вооружения технику

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Минобороны Италии заявило, что Киев изначально запрашивал у Рима снятую с вооружения технику, которая нуждается в ремонте. Так в ведомстве отреагировали на информацию газеты Financial Times о том, что все 20 самоходных гаубиц, которые Италия в 2023 году передала Украине, оказались не пригодными к боевым действиям, сообщает агентство ANSA

Министерство обороны уточняет, что по просьбе Украины были также переданы орудия, которые итальянские вооруженные силы вывели из эксплуатации много лет назад. Они никогда не предлагались именно из-за их технического состояния, — отметили в военном ведомстве Италии.

Там уточнили, что Киев запрашивал даже такие вооружения, уверяя в способности их отремонтировать и использовать по назначению. В Риме рассказали, что не знают «об итогах ремонта». При этом речь шла о машинах, которые не подлежали ремонту, уточнили в министерстве обороны Италии.

Ранее газета Financial Times сообщила, что Италия передала Украине 20 самоходных артиллерийских установок M109L в рамках военной помощи, однако все они оказались в неисправном состоянии и не готовыми к бою. Издание подчеркивает, что некоторое оружие, которое Киев получает от своих партнеров, требует ремонта.