Украина призвала ЕС отключить РФ от SWIFT

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Евросоюз при рассмотрении нового пакета экономических санкций в отношении Москвы мог бы включить в него пункт об отключении России от Общества всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT). С таким призывом к европейским партнёрам выступил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, о предложении лишить Россию доступа к SWIFT он заявил на встрече министров иностранных дел стран ЕС 19 апреля. Об этом Кулеба рассказал в беседе с агентством Reuters.

Ранее NEWS.ru сообщал, что скоро появится альтернатива платёжной системе SWIFT на новой технологической основе. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин. Он отметил, что геополитическая реальность, которая сегодня существует, вынуждает искать и создавать системы, более продвинутые технологически и не претендующие на монополизацию сферы.