Украина приостановила выезд транспорта через Запорожье на иные территории

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Украинские власти приостановили выезд транспорта через Запорожье на неподконтрольные Киеву территории, сообщил в своем Telegram-канале глава подконтрольной Киеву Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Срок приостановки выезда не указан, гражданам рекомендовано следить за сообщениями администрации.

На сегодня, 19 сентября, по решению комендатуры, действующей на отдельно определенных территориях Васильевского района Запорожской области, выезд транспорта на [неподконтрольную Киеву] территорию отменен, — написал Гайдай.

Ранее на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием разрешить гражданам пересекать границу с Белоруссией и Россией. Украинцы объяснили, что это необходимо для решения вопроса о наследовании и встречи с родственниками, а также иными причинами. Однако эта петиция стала одной из самых непопулярных на портале.