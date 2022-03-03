Украина пригрозила Белоруссии превентивным ракетным ударом

Украина может нанести превентивный ракетный удар по территории Белоруссии, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телеканала «Украина 24». По его словам, предупреждающий удар нанесут, если такое решение примет Верховный главнокомандующий.

По необходимости, если будет принято решение Верховным главнокомандующим сделать это, оно будет принято, — заявил он.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что в республике приведены в готовность средства ПВО. По его словам, подобное решение было принято с целью не допустить ударов в спину российским военным. Лукашенко подчеркнул, что Минск не исключает провокаций от западных партнёров.

Он добавил, что западную границу Белоруссии прикроют ещё пятью батальонами. Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия и далее не планирует участвовать в военной спецоперации России на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Её целью глава государства назвал демилитаризацию Украины. Минобороны РФ сообщило, что в первые часы были поражены и выведены из строя множество объектов украинской военной инфраструктуры.