Западное оружие, полученное Киевом, не будет использоваться для ударов по объектам на территории России, заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников в интервью Би-би-си. По словам главы ведомства, украинская сторона никогда не скрывала данный факт. Он также указал, что имеет в виду в первую очередь HIMARS.

Мы обязались, что высокоточное оружие мы не будем использовать по российским объектам на территории Российской Федерации. Мы повсюду это показали, даже я персонально сделал это письмом на имя моего коллеги - руководителя Пентагона, - что мы будем использовать американское оружие для сдерживания врага и деоккупации временно оккупированных земель только на территории Украины, — заявил он.