Испания отправила Украине первую партию отремонтированных танков Leopard 2 Испания отправила Украине первые шесть отремонтированных танков Leopard 2

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Испания передала Украине первую партию отремонтированных немецких танков Leopard 2, сообщает Reuters. Судно с шестью боевыми машинами на борту отправилось из порта Сантандер 21 апреля. Танки должны быть доставлены в Польшу, а затем перенаправлены на Украину.

Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила в апреле, что Мадрид отправит Киеву 10 танков Leopard 2A4, оставшиеся четыре ремонтируются, передает Reuters. Испания также подготовила 40 членов экипажа танков и 15 механиков.

22 апреля Telegram-канал «Операция Z: военкоры русской весны» опубликовал кадры колонны немецких танков Leopard 2A4 и американских бронетранспортеров M113, которые движутся в зону боевых действий на Украине. На записи видно, как боевые машины и БТР ползут по грязи и лужам.

Ранее неназванный сотрудник офиса президента Украины Владимира Зеленского сообщил, что танки Leopard вышли из строя, не поучаствовав в сражениях на Украине. Они стали непригодны для участия в боевых действиях после первой обкатки, отметил источник.

В свою очередь министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Киев, Берлин и Варшава подписали соглашение о создании в Польше ремонтного центра для поставляемых на Украину танков Leopard 2, использующихся в боевых действиях. Центр начнет работать в конце мая.