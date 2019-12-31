«Оператор ГТС Украины» подписал со словацким Eustream техническое соглашение о взаимодействии по европейским правилам.
Документ начинает действовать 1 января 2020 года в точках Будинце и Ужгород-Велке Капушаны,
При этом украинский оператор заявил, что уже подписаны соглашения со всеми смежными операторами ГТС Польши, Венгрии, Румынии, Молдовы, Словакии и России.
Созданы все необходимые технические и правовые основания для успешного старта работы независимого «Оператора ГТС Украины» и для непрерывного продолжения транзита газа через украинскую ГТС из РФ в европейские страны с 1 января 2020 года, — говорится в сообщении украинской компании.
Ранее NEWS.ru писал, что закон о создании независимого оператора газотранспортной системы и выделении ГТС из структуры компании «Нафтогаз» вступил в силу на Украине. Рада приняла закон 31 октября, а 15 ноября его подписал президент страны Владимир Зеленский. В тексте документа говорится, что он вступает в силу «со дня, следующего за днём его опубликования».
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