https://static.news.ru/photo/fe6e308c-2be1-11ea-b6e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Jianwei/Xinhua/Global Look Press

«Оператор ГТС Украины» подписал со словацким Eustream техническое соглашение о взаимодействии по европейским правилам.

Документ начинает действовать 1 января 2020 года в точках Будинце и Ужгород-Велке Капушаны, передаёт ТАСС.

При этом украинский оператор заявил, что уже подписаны соглашения со всеми смежными операторами ГТС Польши, Венгрии, Румынии, Молдовы, Словакии и России.

Созданы все необходимые технические и правовые основания для успешного старта работы независимого «Оператора ГТС Украины» и для непрерывного продолжения транзита газа через украинскую ГТС из РФ в европейские страны с 1 января 2020 года, — говорится в сообщении украинской компании.

Ранее NEWS.ru писал, что закон о создании независимого оператора газотранспортной системы и выделении ГТС из структуры компании «Нафтогаз» вступил в силу на Украине. Рада приняла закон 31 октября, а 15 ноября его подписал президент страны Владимир Зеленский. В тексте документа говорится, что он вступает в силу «со дня, следующего за днём его опубликования».