Украина намерена разблокировать доставку гуманитарной помощи в Донбасс

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Киев намерен разблокировать процесс доставки гуманитарных грузов на территорию самопровозглашённой Донецкой народной республики через пункт пропуска «Еленовка — Новотроицкое». Об этом заявила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

Сегодня на заседании гуманитарной группы представители Киева сообщили о намерении Украины разблокировать процесс доставки гуманитарных грузов в ДНР через пункт пропуска «Новотроицкое — Еленовка». Напомню, что уже почти два месяца без объяснения причин украинская сторона препятствует движению гуманитарных конвоев через указанный пункт пропуска, — цитирует ТАСС Морозову.

Она добавила, что в ближайший четверг, 15 апреля, Международный комитет Красного Креста (МККК) сможет доставить гуманитарные грузы по прямому каналу.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.

Как сообщал NEWS.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в середине февраля заявил Москва продолжит помогать жителям Донбасса, несмотря на давление со стороны украинских властей.