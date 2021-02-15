Песков пообещал, что Россия будет и дальше помогать населению Донбасса

https://static.news.ru/photo/7864c968-6f80-11eb-9c54-96000091f725_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Россия продолжит помогать русскоязычному населению Донбасса. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с редакторами российских СМИ заявил, что Россия не бросит Донбасс ни при каких условиях. Песков пояснил, что там проживает много русскоязычного населения, которые сейчас лишены социального обеспечения со стороны «своего государства — Украины». Киев, по его словам, отказал им в любых государственных услугах.

Именно Россия организует один за другим конвои гуманитарной помощи, именно Россия оказывает иную помощь этим людям, — цитирует Пескова ТАСС.

Он добавил, что Москва будет и дальше помогать Донбассу, поскольку больше некому это делать.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.

Ранее представители США и Евросоюза в ООН сообщили, что Россия блокирует любые варианты урегулирования конфликта в Донбассе. Американский дипломат Родни Хантер упрекнул Москву в агрессивных действиях на востоке Украины и призвал вывести войска, которые якобы присутствуют в Донбассе. Представитель США также заявил, что Россия должна перестать поддерживать «своих марионеток и другие вооружённые группировки», писал NEWS.ru.