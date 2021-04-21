Украина перебросила в Донбасс восемь ракетных комплексов «Точка-У»

https://static.news.ru/photo/4d2bae6a-a28e-11eb-8f42-96000091f725_660.jpg Фото: voenkor.info

Вооружённые силы Украины (ВСУ) перебросили к линии разграничения в Донбассе тактические ракетные комплексы «Точка-У». Техника прибыла из Черниговской области вместе с грузом боекомплекта и машинами обеспечения.

Об этом сообщает российский военный журналист Семён Пегов в своём Telegram-канале со ссылкой на источники. По его словам, восемь ракетных комплексов были замечены вблизи городов Рубежное и Лисичанск.

Данные ракетные системы замечали в Донбассе и ранее, но не в таком количестве, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Киев не планирует военного наступления для решения конфликта в Донбассе. Об этом заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По словам дипломата, Украина прикладывает все усилия для дипломатического и мирного разрешения конфликта. В то же время глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские войска наращивают потенциал в Донбассе, к линии соприкосновения стянуто большое количество техники и личного состава. Это, считает Пушилин, является свидетельством готовности Украины к полномасштабным боевым действиям.

Также стало известно, что 20 апреля Службу безопасности Украины (СБУ) перевели в режим повышенной боевой готовности во всех регионах страны.