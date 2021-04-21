Украина перебросила в Донбасс восемь ракетных комплексов «Точка-У»

Вооружённые силы Украины (ВСУ) перебросили к линии разграничения в Донбассе тактические ракетные комплексы «Точка-У». Техника прибыла из Черниговской области вместе с грузом боекомплекта и машинами обеспечения.
Об этом
Данные ракетные системы замечали в Донбассе и ранее, но не в таком количестве, — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Киев не планирует военного наступления для решения конфликта в Донбассе. Об этом заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По словам дипломата, Украина прикладывает все усилия для дипломатического и мирного разрешения конфликта. В то же время глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские войска наращивают потенциал в Донбассе, к линии соприкосновения стянуто большое количество техники и личного состава. Это, считает Пушилин, является свидетельством готовности Украины к полномасштабным боевым действиям.
Также стало известно, что 20 апреля Службу безопасности Украины (СБУ) перевели в режим повышенной боевой готовности во всех регионах страны.