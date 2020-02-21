Возвращение Крыма в состав Украины — крайне сложная задача, которая не может быть выполнена «завтра». Однако это — неотъемлемая часть национальной идеи, заявил президент страны Владимир Зеленский.
Он пообещал сделать всё возможное для того, «чтобы над Крымом развевался украинский флаг».
Я хотел бы начать с простых и очевидных вещей, аксиом. Неделя состоит из семи дней, планета Земля круглая, а Крым — это Украина, — заявил Зеленский на форуме Age of Crimea, его слова приводит ТАСС.
Президент также подчеркнул, что Крым не должен стать разменной монетой за восстановление мирной жизни в Донбассе.
При этом, уточнил глава государства, полноценный мир на Украину вернётся только тогда, когда Крым вернётся в состав страны. В связи с этим, добавил он, в стране появится новая памятная дата — День крымского сопротивления российской оккупации. Его будут отмечать ежегодно 26 февраля.
Ранее, как писал NEWS.ru, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов объяснил, почему украинские власти не готовы пойти на силовой возврат полуострова. Это, по его словам, приведёт к большому числу жертв среди мирного населения.