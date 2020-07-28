Украина, Литва и Польша создадут новый формат сотрудничества на уровне МИД

https://static.news.ru/photo/91257cb0-d0d7-11ea-a364-fa163e074e61_660.jpg Яцек Чапутович Фото: Sejm RP/wikipedia

Министры иностранных дел Литвы, Польши и Украины договорились о создании «Люблинского треугольника» — нового формата сотрудничества между странами. Об этом рассказал глава польского МИД Яцек Чапутович.

Он принимал участие в совместной пресс-конференции со своими коллегами с Украины и из Литвы Дмитрием Кулебой и Линасом Линкявичусом, передаёт ТАСС.

Сегодня мы приняли решение о создании формата трёхстороннего сотрудничества, платформы трёхстороннего сотрудничества, которую мы договорились назвать «Люблинский треугольник». Он создаст возможности сотрудничества между нашими тремя странами, — подчеркнул он.

Такое решение позволит реализовать цели по сближению Евросоюза с Украиной, Молдавией, Белоруссией, Грузией, Арменией и Азербайджаном («Восточное партнёрство»). Кроме того, оно повысит эффективность борьбы с коронавирусом, а также поддержит европейские и евро-атлантические устремления Киева и его связи с Инициативой трёх морей. Так же планируется действовать в экономической сфере. Главы ведомств договорились встречаться регулярно.

Возможно, это сотрудничество расширится и на другие институты, — добавил он.

Кулеба отметил, что новый формат станет важным элементом укрепления как Европы, так и Украины в семье европейских народов.

Я уверяю вас, что наше сотрудничество будет расширяться, не ограничиваясь вопросами обороны. Мы будем говорить и про экономику, — сказал он.

Руководитель украинского МИД заключил, что цель «Люблинского треугольника» — сделать Центральную Европу сильнее.

Ранее, как писал NEWS.ru, Кулеба заявил, что Украина как независимая страна примет те законы, которые считает нужными. И ни одно государство не имеет права указывать Киеву, какими должны быть документы.