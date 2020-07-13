Киев резко ответил «хотелкам каких-либо стран» по поводу законов Украины

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Украина, как независимая страна, примет те законы, которые считает нужными. И ни одно государство не имеет права указывать Киеву, какими должны быть документы. Это касается мер по Донбассу, заявил глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба.

Дипломат отметил, что ведомство надеется на конструктивную и ответственную позицию РФ относительно Минских соглашений и на полное и всеобъемлющее прекращение огня в регионе.

Любые попытки перекрутить Минские договоренности, интерпретировать их таким образом, чтобы реинтеграция состоялась на российских условиях, заранее обречены на провал.<...> Ставить Минские соглашения с ног на голову и начинать требовать какие-то политические реформы в Украине, трансформации прежде, чем выполнять все другие пункты, это в буквальном смысле перекладывание ответственности «с больной головы на здоровую», — цитирует министра портал «Сегодня».

По его словам, если Москву что-то не устраивает в украинских законах, то это проблема Кремля, а не Киева. Руководитель ведомства отметил, что его страна не является «бюро удовлетворения „хотелок“ каких-либо стран».

Кулеба добавил, что Украина на протяжении многих лет реализует глубинную реформу децентрализации. Она подразумевает принятие законодательных актов, поправок к Конституции. Именно этот в ходе данного процесса могут рассматриваться полномочия на данный момент «оккупированных отдельных районов Донецкой и Луганской областей».

Что касается непосредственно упоминания так называемых «ОРДЛО» в Конституции, для нас это неприемлемо, и мы откровенно об этом говорим с нашими партнёрами, — подчеркнул министр.

Кулеба также считает, что заявление представителя Кремля в Трёхсторонней контактной группе Бориса Грызлова о том, что на территории Незалежной образовались два дополнительных государства является неприемлемым. Глава МИД Украины обещает поднять эту тему во время переговоров с коллегами по Нормандскому формату.

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В международную организацию входят РФ, Украина, Франция и ФРГ. Последний саммит на высшем уровне состоялся в Париже 9 декабря 2019 года. Стороны подписали итоговое коммюнике, предполагавшее дальнейшее выполнение Минских соглашений, разработанных в 2015 году. Среди прочего документ предусматривает прекращение огня, вывод иностранной силы, обмен пленными, восстановление полного контроля над госграницей со стороны Украины. Официальный Киев и сепаратисты постоянно обвиняют друг друга в нарушении этих пунктов.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.

Также для урегулирования ситуации в 2015 году были разработаны так называемые Минские соглашения. Среди прочего документ предусматривает прекращение огня, вывод иностранной силы, обмен пленными, восстановление полного контроля над госграницей со стороны Украины. Официальный Киев и сепаратисты постоянно обвиняют друг друга в нарушении этих пунктов.

Рабочим органом для решения оперативных вопросов, требующих взаимодействия между противоборствующими сторонами, была признана Трёхсторонняя контактная группа. В неё входят представители Украины, ОБСЕ и России.

Россию подвергли санкциям страны Евросоюза и США из-за войны на востоке Украины (лидеры этих государств считают, что сепаратистов поддерживает Кремль) и присоединения Крыма. Под ограничения попали физические и юридические лица, способствовавшие этим событиям. Их список довольно обширен, с ними прекращены бизнес-контакты и торговый оборот. От введения санкций пострадала не только экономика России, но и отчасти экономики европейских стран.

Ранее NEWS.ru писал, что, по мнению Украины, Минские соглашения являются юридически никчёмными. Однако Киев заинтересован в минском процессе как площадке, которая может содействовать завершению конфликта в Донбассе.