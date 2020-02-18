https://static.news.ru/photo/4451b854-52f1-11ea-ab2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Завершение противостояния на юго-востоке не должно сопровождаться потерей областей или суверенитета. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

По его словам, украинский президент Владимир Зеленский делает всё необходимое для завершения войны.

Это для нас очень сложный вопрос, который есть сегодня на территории Донецкой и Луганской областей. И нам надо в этом вопросе ставить точку, — сказал Данилов телеканалу «Украина 24».

Секретарь СНБО также напомнил о заседании структуры, которое состоялось 18 февраля. На нём была принята Стратегия национальной безопасности и обороны. Как отметил Данилов, в ней по Донбассу «всё чётко прописано».

Завершение военного конфликта не может сопровождаться тем, что Украина будет терять свой суверенитет или территории, — предупредил секретарь СНБО.

Данилов также рассказал, что конфликт в Донбассе отразился и на его семье. У секретаря СНБО в Луганске живёт 88-летняя мама. Данилов звонит ей каждый день, но «она хочет увидеть внуков, чтобы мы встречались, чтобы мы жили вместе, это очень сложный вопрос».

Пункты мирного урегулирования ситуации в Донбассе прописаны в Минских соглашениях. Они предполагают не только прекращение огня, амнистию, отвод вооружений и возобновление экономических связей, но и масштабную конституционную реформу на Украине. Её результатом должна стать децентрализация власти, а отдельные районы Донецкой и Луганской областей получить особый статус.

Реализовать Минские договорённости сторонам пока не удаётся из-за того, что они всё время нарушают режим тишины. Кроме того Киев отказался от амнистии и продолжает экономическую блокаду Донбасса. При этом вместо реализации пунктов соглашения украинская сторона, ссылаясь на необходимость обеспечения безопасности, требует передать ей участок границы с Россией, хотя это должно произойти, согласно Минским договорённостям, только после выборов.

Как писал NEWS.ru, ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что многие украинские чиновники настроены на саботаж выполнения Минских договорённостей.