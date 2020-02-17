https://static.news.ru/photo/4bdf88e0-5214-11ea-96bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maxym Marusenko/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский на очередном саммите лидеров стран «нормандского формата» будет настаивать на создании рабочей группы для рассмотрения вопроса по передаче государству контроля над границей с Россией на территории Донбасса. Об этом во вторник, 18 февраля, журналистам сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

Он отметил, что во время последней на данный момент встречи в «нормандском формате», которая прошла в Париже, лидерам государств удалось достичь соглашения по семи различным позициям. Однако в этом списке не нашлось места вопросу по контролю за границей с РФ в Донбассе.

По словам Пристайко, именно эту тему на следующем саммите предложит для обсуждения и дальнейшего рассмотрения Зеленский.

По меньшей мере первым шагом, который мы предлагали РФ, — создать рабочую группу для вопроса, каким образом происходит передача границы Украине. По состоянию на сегодня такая группа не создана. Президент Зеленский будет настаивать, чтобы этот вопрос был рассмотрен, — заявил министр иностранных дел Украины в эфире телеканала ICTV.

Пристайко подчеркнул, что следующий саммит лидером стран «нормандского формата» ориентировочно пройдёт в апреле 2020 года.

Как ранее писал NEWS.ru, Киев должен обсуждать инициативу о совместном патрулировании границы с Россией в Донбассе с руководством ЛНР и ДНР. Однако в настоящее время украинские власти не демонстрируют готовность к диалогу. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.