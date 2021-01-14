Учёные сообщили, что почти треть жителей Лондона переболела коронавирусом

https://static.news.ru/photo/d485d4c2-5733-11eb-811a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marcin Nowak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Порядка 30% жителей Лондона переболело коронавирусной инфекцией. Такие данные приводятся в докладе учёных Кембриджского университета.

Лондон, северо-запад и северо-восток страны остаются наиболее пострадавшими от COVID районами по пропорции переболевшего населения: 30%, 26% и 21% соответственно. Самый низкий уровень сохраняется на юго-западе страны: 8%, — цитирует РИА Новости текст доклада.

Отмечается, что количество заразившихся в Лондоне может достигать и 36% от общего населения британской столицы. В таком случае выходит, что коронавирусом заболел каждый третий житель города на Темзе.

Вместе с тем уровень заболеваемости в Лондоне и в Великобритании в целом снижается: в течение четырёх дней подряд суточный прирост заболевших в стране не превышает 50 тысяч человек. Специалисты убеждены, что это следствие введённого локдауна.

В Соединённом Королевстве продолжается вакцинация граждан от коронавируса — прививки получили уже свыше 3 млн человек. Правительство надеется, что эта мера будет эффективной и спад заболеваемости продолжится.

Ранее NEWS.ru писал, что премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заметили катающимся на велосипеде на востоке Лондона в 11 км от его резиденции. В Англии людям разрешается покидать дома лишь по веским причинам, в число которых входят занятия спортом на свежем воздухе. Однако при этом не разрешено уходить за пределы района проживания. Власти не указывали конкретное расстояние, на которое можно удаляться от дома.