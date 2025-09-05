Ученые нашли шестую «зону долгожителей» в мире

Ученые обнаружили шестую «зону долгожителей» в исторической провинции Финляндии Остроботния, сообщает MIR24.TV со ссылкой на Journal of Aging Research. Обитатели этого региона в среднем живут дольше остального населения Земли.

Исследователи связывают продолжительность жизни с правильным питанием, активным образом жизни и низким уровнем стресса. На данный момент известно еще пять таких областей — Окинава в Японии, итальянская Сардиния, полуостров Никоя на северо-западе Коста-Рики, Икария в Греции и Лома-Линда в штате Калифорния.

По данным ученых, средняя продолжительность жизни в Остроботнии составила 83,1 года. По стране этот показатель составляет 81,6 года, в среднем по миру – 73,1. Исследователи связали данный феномен с близостью региона к морю, большим количеством рыбы в рационе и редким жалобам на депрессию и одиночество.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что генетика играет ключевую роль в определении продолжительности жизни человека, являясь фундаментальным фактором здоровья. По его словам, если в семье кто-то дожил до ста лет, то вероятность повторить этот рекорд увеличивается в 17 раз.