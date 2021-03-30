«У Путина лучшие вакцины!»: болгары не надеются на Макрона с Меркель

https://static.news.ru/photo/61973c26-8ec9-11eb-ab8d-96000091f725_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

Владимир Путин вечером во вторник провёл телефонный разговор с Ангелой Меркель и Эмманиулом Макроном, в ходе которых они обсудили в том числе возможное одобрение EMA российской вакцины «Спутник V», а также перспективы поставок препарата и производства на территории Европы.

Однако болгарское издание «Факты» не упомянуло об этом, рассказав лишь о том, как Меркель и Макрон призвали Россию соблюдать минские договорённости и «проявить уважение к правам оппозиционера Алексея Навального».

Читателям издания, впрочем, это не помешало в комментариях к материалу обсудить действительно волнующий их вопрос — вакцинацию от коронавируса.

У Путина самые лучшие вакцины! — написал первый же пользователь.

Другие напомнили, что помимо Донбасса и Украины они обсудили и другие вопросы, но издание почему-то об этом факте умолчало.

Плохо вo всей этой истории то, что мы снова союзники проигравшей стороны. Мы всегда вытягиваем короткую палку. После трёх национальных катастроф может возникнуть четвёртая, — написал другой комментатор, имея в виду, что и Макрон, и Меркель слушаются во всех вопросах, в том числе по Украине, своих «заокеанских хозяев».

Относительно Донбасса болгары единогласно отмечают, что Россия не обязана помогать Европе разгребать ту кашу, которую она заварила вместе с США.

Ранее болгары высказались о братстве с Россией. Как писал NEWS.ru, пользователи отметили, что «Болгария — член НАТО, следовательно, враг. Но болгары — трусы».