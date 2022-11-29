Украинские военные употребляют наркотики на передовой, свидетельствуют видеокадры, обнаруженные в телефоне пленного солдата ВСУ Владимира Масюка. Он заявил, что наркомания широко распространена в его подразделении, сообщает РИА Новости.
Агентство отмечает, что Масюк, уроженец Закарпатья, служил в 120-м отдельном разведбате, он попал в плен под Артемовском.
Да, у нас там наркотики употребляли... Траву курили, спайс нюхали, — рассказал пленный.
Масюк уточнил, что постоянно употребляли два человека из 11, остальные — время от времени. На кадрах видео из его телефона видно, как украинский военнослужащий вдыхает дым, используя самодельное приспособление для употребления наркотиков.
Ранее российский военный заявил, что солдаты украинской 92-й бригады идут в атаку на позиции РФ в Харьковской области, находясь под воздействием психотропных веществ. По его словам, одним из последних примеров стала попытка ВСУ совершить прорыв в регионе.