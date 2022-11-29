У пленного украинского военного нашли видео с употреблением наркотиков РИА Новости: у пленного солдата ВСУ Масюка нашли видео с употреблением наркотиков

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Украинские военные употребляют наркотики на передовой, свидетельствуют видеокадры, обнаруженные в телефоне пленного солдата ВСУ Владимира Масюка. Он заявил, что наркомания широко распространена в его подразделении, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что Масюк, уроженец Закарпатья, служил в 120-м отдельном разведбате, он попал в плен под Артемовском.

Да, у нас там наркотики употребляли... Траву курили, спайс нюхали, — рассказал пленный.

Масюк уточнил, что постоянно употребляли два человека из 11, остальные — время от времени. На кадрах видео из его телефона видно, как украинский военнослужащий вдыхает дым, используя самодельное приспособление для употребления наркотиков.

Ранее российский военный заявил, что солдаты украинской 92-й бригады идут в атаку на позиции РФ в Харьковской области, находясь под воздействием психотропных веществ. По его словам, одним из последних примеров стала попытка ВСУ совершить прорыв в регионе.