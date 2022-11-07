Российские военные уличили ВСУ в употреблении наркотиков

Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российский военный заявил, что солдаты украинской 92-й бригады идут в атаки на позиции РФ в Харьковской области, находясь под воздействием психотропных веществ. По его словам, одним из последних примеров стала попытка ВСУ совершить прорыв в регионе. Происходящее укрепило военных во мнении об употреблении украинцами психотропных веществ перед боем, передает РИА Новости.

Пару дней назад они пытались штурмовать нашу позицию, в полный рост бежали. Всаживаешь очередь из автомата полностью магазин, они будто не реагируют. Только спустя минуту человек осознает, что находится при смерти и падает, — рассказал военный.

Он добавил, что в ВС РФ неоднократно замечали, что сознание противостоящих им украинцев во время боя изменено веществами.

Ранее пленные украинские военные рассказали, что периодически в ходе боевых заданий употребляли наркотики. Речь идет о стимулирующих запрещенных препаратах, под воздействием которых военнослужащие могли не спать по трое суток. Бойцы ВСУ также употребляли алкоголь.

Как подчеркнул старшина разведывательной роты 74-го отдельного разведывательного батальона ВСУ старший сержант Виталий Катранич, украинские военные принимали амфетамин.