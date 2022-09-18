В доме украинского олигарха Коломойского прошел обыск

Фото: Михаил Маркив/РИА Новости

Игорь Коломойский

В доме украинского олигарха Игоря Коломойского был проведен обыск, передает РИА Новости. Отмечается, что основанием для этого послужило дело против предпринимателя о незаконном присвоении имущества «Укрнафты».

У олигарха Коломойского по делу о завладении имуществом «Укрнафты» проведены обыски, изъяты документы, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский может лишить гражданства некоторых лиц, в том числе и Коломойского. Советник руководителя офиса Зеленского Сергей Лещенко не исключил передачи олигарха Игоря Коломойского США, где в его отношении введены рестрикции и проходит расследование.

США ввели в отношении Коломойского и его семьи санкции после обвинений в коррупции. В Штатах считают коррупционной работу ПриватБанка, основателем которого является олигарх. Кроме того, в Минюсте США потребовали от суда конфисковать три здания в США, которые принадлежат Коломойскому.