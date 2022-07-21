СМИ узнали, что Зеленский хочет лишить украинского гражданства Коломойского «Украинская правда»: Зеленский может лишить гражданства Коломойского и ряда политиков

Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский может подписать указы, лишающие гражданства страны ряда влиятельных политиков и предпринимателей. Об этом сообщила газета «Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах, офисе главы государства и партии «Слуга народа». Официального комментария руководства страны пока не последовало.

По данным газеты, речь идёт о лишении гражданства бизнесмена Игоря Коломойского, главы территориальной обороны Днепропетровской области Геннадия Корбана, сопредседателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадима Рабиновича.

Офис президента Украины, как и другие властные органы, данную информацию пока не комментировал. При этом депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Игорь Васильковский заявил, что эти данные являются фейком.

Ранее сообщалось, что жена украинского президента Елена Зеленская приехала в США и выступила в конгрессе: основной посыл её речи был в просьбе дать Украине больше оружия. В частности, она попросила системы противовоздушной обороны.