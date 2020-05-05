У Минздрава Италии нет данных о скором окончании пандемии коронавируса

https://static.news.ru/photo/30df4ba8-8ed6-11ea-b60a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marco Alpozzi/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Минздраве Италии считают, что ещё рано говорить о скором окончании пандемии коронавируса. Решением могла бы стать вакцина, однако на её создание могут уйти годы. Об этом заявил глава Высшего совета здравоохранения Италии Франко Локателли.

Он полагает, что Италии удалось добиться снижения числа заражений благодаря жёсткому карантину.

Об эффективности карантина свидетельствует несколько объективных данных. 3 апреля в отделениях интенсивной терапии находилось более четырёх тысяч человек, сегодня это число сократилось более чем вдвое, — сказал Локателли.

Он также добавил, что удалось снизить число летальных исходов. Так, 27 марта был зарегистрирован самый высокий показатель смертности за сутки — более 950 человек, сейчас это число опустилось ниже 200, передаёт ТАСС.

Ранее в Италии начался постепенный выход из режима действовавших с 10 марта строгих ограничительных мер. В связи с этим китайские учёные призвали итальянские власти отказаться от ослабления карантина. Согласно их выводам, эпидемия закончится не раньше августа при условии сохранения действующих ограничений. Если запреты будут сняты сейчас, то можно ожидать второй вспышки заболеваемости COVID-19, писал NEWS.ru.