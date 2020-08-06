Тысячи ядовитых медуз заполонили пляжи Великобритании

https://static.news.ru/photo/8e66b8d2-d801-11ea-9369-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Тысячи медуз-компасов (Chrysaora hysoscella) с ядовитым жалом заполонили общественные пляжи графства Девон в Великобритании.

Медузы заполонили море. Их там тысячи, и все разные. Мне посчастливилось проплыть среди них, — цитирует The Sun исследователя дикой природы Даррена Мюррея.

Учёный сфотографировал несколько опасных медуз, когда катался на каяке и поделился снимками с журналистами.

По данным издания, медузы-компасы регулярно приплывают к берегам Девона, когда вода становится теплее. Они очень опасны для купальщиков, поскольку от прикосновения к ним можно получить ожог. Причём, щупальца продолжают жалить, даже когда отсоединяются от тела медузы. Местные власти посоветовали отдыхающим быть осторожнее.

Как писал NEWS.ru, отдыхающие на пляжах южных районов Болгарии в течение нескольких дней подряд находят выброшенные на берег шарики пальмового масла. Власти страны получили сигнал о загрязнении, на некоторых участках местные жители и туристы сами чистят песок, собирая сотни килограммов масла. Как рассказал экоактивист Борис Садов, пальмовое масло вредит морю, а запах от него мешает нормальному пляжному отдыху и угрожает здоровью людей, особенно детей.