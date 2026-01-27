Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
27 января 2026 в 17:39

«Тысячи раненых»: в Германии сделали заявление о конфликте с Россией

Генерал Функе: Германия должна готовиться к конфликту с РФ с большими потерями

Германия должна готовиться к конфликту с Россией, заявил генерал-лейтенант бундесвера Геральд Функе. По его словам, которые передает The Times, при этом могут быть большие потери.

Если в Афганистане у меня было, к сожалению, большое, но контролируемое число раненых, то теперь я должен готовиться к возможным тысячам раненых военнослужащих в день, — заявил военный.

Он добавил, что при возникновении конфликта существующая инфраструктура лечебных учреждений бундесвера может оказаться недостаточной для размещения пострадавших военнослужащих. Он предложил рассмотреть возможность привлечения ресурсов гражданской медицины.

Ранее глава логистической службы вооруженных сил Норвегии Андреас Йернберг заявил, что королевство разослало тысячи писем гражданам, призывая их быть готовыми к возможной конфискации жилья и автомобилей в случае войны с Россией. По его словам, это крайняя мера, рассматриваемая на случай военного конфликта.

До этого британские аналитики сообщили, что наступивший 2026 год может обернуться для Европы началом третьей мировой войны. По их мнению, существуют еще четыре зоны, где локальные столкновения могут перерасти в полномасштабную войну — в Карибском море (США против Венесуэлы), на Ближнем Востоке, в Азии (Китай и Тайвань) и на Корейском полуострове (конфликт между Сеулом и Пхеньяном).

