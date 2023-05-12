Туристов с необкатанным «шенгеном» перестали пускать в Болгарию Болгария закрыла въезд туристам с неоткрытой двукратной или многократной шенгенской визой

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Болгария закрыла въезд для туристов с двукратной или многократной визой без ее предварительного использования для посещения любой другой страны Шенгенской зоны. Совет министров республики принял постановление об этом месяц назад, оно вступило в силу с 23 апреля, документ опубликован на официальном сайте парламента страны. При этом виза Кипра или Румынии, не входящих в Шенгенское соглашение, для визита в Болгарию должна быть уже использована в стране, которая ее выдала.

С 21 апреля 2023 года обладатели двукратной или многократной шенгенской визы имеют право на въезд в Республику Болгария только в том случае, если двукратная или многократная шенгенская виза использовалась хотя бы один раз для въезда в страну Шенгенского соглашения, — указано на сайте посольства Болгарии в Великобритании.

В болгарской дипмиссии указали, что шенгенские визы дают право находиться в республике в течение срока действия и разрешенной продолжительности пребывания, но не более трех месяцев в любой полугодовой период со дня первого въезда.

Ранее на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что в 2022 году россиянам чаще всего выдавали шенгенские визы в Испании. По данным SchengenVisaInfo, за прошлый год визовые центры страны оформили визы почти для 145 тысяч россиян, при этом доля отказов составила немногим больше 5%. Помимо того, по состоянию на февраль гражданам РФ выдавали визы Италия и Франция. Также у россиян принимали документы Австрия, Греция, Хорватия, Венгрия, Словения, Швейцария и Португалия.