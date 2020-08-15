Турецкие F-16 взяли под охрану сейсмологическое судно в Средиземном море

Восемь истребителей F-16 Военно-воздушных сил Турции обеспечивают безопасность судна Oruc Reis, которое проводит сейсмологические работы в Средиземном море.
Самолёты необходимы для устрашения тех, кто «пытается узурпировать права Турции в Восточном Средиземноморье»,
В Анкаре также заявили, что готовы дать ответ, если кто-то нападёт на сейсмологическое судно Oruc Reis. Турецкий президент Реджеп Эрдоган пообещал заставить потенциального агрессора заплатить «высокую цену» за нападение на корабль.
Ранее, 25 августа, турецкая подводная лодка подошла к греческому мысу Сунион (столичная область Аттика) в 70 км от Афин, тем самым вторгшись в территориальные воды Греции. Об этом сообщил портал ArmyVoice, специализирующийся на военной тематике. Субмарину типа 209
В связи с этим ВВС Греции объявили тревогу, и утром 15 августа вертолёты начали «прочёсывать» противолодочным оборудованием районы Эгейского моря.
Отношения двух стран серьёзно обострились после объявленного Анкарой намерения проводить разведку природных ресурсов у греческих берегов в Эгейском море. Афины обратились к председателю Евросовета Шарлю Мишелю и главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен «в связи с провокационным и незаконным поведением Турции в Восточном Средиземноморье». По данным греческих СМИ, государственная нефтяная компания Турции получила лицензию на поиск и добычу углеводородов в районе островов Кастелоризо, Родос и Крит.
Судя по карте, которая появилась в греческих СМИ, исключительные экономические зоны, которые определены соглашением между Грецией и Египтом от 6 августа, пересекаются с зонами, которые провозглашались своими Турцией и базирующимся в Триполи правительством национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа в ноябрьском меморандуме 2019 года.
Турция не признаёт соглашение между Грецией и Египтом, а Греция — меморандум между Турцией и ПНС Ливии, писал NEWS.ru.
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