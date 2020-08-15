СМИ: подлодка Турции вторглась в территориальные воды Греции

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Турецкая подводная лодка подошла к греческому мысу Сунион (столичная область Аттика) в 70 км от Афин, тем самым вторгшись в территориальные воды Греции, сообщили сотрудники портала ArmyVoice. Издание специализируется на военной тематике.

По данным журналистов, субмарину типа 209 засекли на греческом противолодочном вертолёте, когда корабль пересекал пролив Кафирефс (между греческими островами Эвбея и Андрос) и приближался к Аттике. Кроме того, греческий фрегат Salamis обнаружил одну подлодку Турции к западу от греческого острова Родос, а другую в районе острова Карпатос.

В связи с этим, отмечает информационное издание, ВВС Греции объявили тревогу, и утром 15 августа вертолёты начали «прочесывать» противолодочным оборудованием районы Эгейского моря.

Портал также сообщил, что в Эгейском и Средиземном морях, на удалённом расстоянии от границ зоны, объявленной Анкарой с помощью международного оповещения NAVTEX, находятся около 6-8 турецких субмарин, «участвующих в спецоперациях, пытаясь подойти к берегам Греции». Официального подтверждения данных пока нет.

По мнению журналистов, Анкара хочет создать условия для военного инцидента с Афинами и вынудить Грецию начать переговоры по разделению морских зон на условиях, выгодных для Турции.

Отношения двух стран серьёзно обострились после объявленного Анкарой намерения проводить разведку природных ресурсов у греческих берегов в Эгейском море. Афины обратились к председателю Евросовета Шарлю Мишелю и главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен «в связи с провокационным и незаконным поведением Турции в Восточном Средиземноморье». По данным греческих СМИ, государственная нефтяная компания Турции получила лицензию на поиск и добычу углеводородов в районе островов Кастелоризо, Родос и Крит.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Анкара готова дать ответ, если кто-то нападёт на сейсмологическое судно Oruç Reis, которое проводит геологоразведочную работу в восточной части Средиземного моря.

Турецкий президент Реджеп Эрдоган заявил об этом во время выступления в столице страны. Он пообещал заставить потенциального агрессора заплатить «высокую цену» за нападение на судно. Эрдоган добавил, что 13 августа «они уже получили первый ответ», но при этом не уточнил, кто такие «они» и о каком ответе идёт речь.