Турция пообещала ответить в случае нападения на сейсмологический корабль

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Турция готова дать ответ, если кто-то нападёт на сейсмологическое судно Oruç Reis, которое проводит геологоразведочную работу в восточной части Средиземного моря.

Как передаёт ТАСС, турецкий президент Реджеп Эрдоган заявил об этом во время выступления в столице страны. Он пообещал заставить потенциального агрессора заплатить «высокую цену» за нападение на судно. Эрдоган добавил, что 13 августа «они уже получили первый ответ», но при этом не уточнил, кто такие «они» и о каком ответе идёт речь.

Реплика президента Турции могла относиться к Греции. Отношения двух стран серьёзно обострились после объявленного Анкарой намерения проводить разведку природных ресурсов у греческих берегов в Эгейском море. Афины обратились к председателю Евросовета Шарлю Мишелю и главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен «в связи с провокационным и незаконным поведением Турции в Восточном Средиземноморье». По данным греческим СМИ, государственная нефтяная компания Турции получила лицензию на поиск и добычу углеводородов в районе островов Кастелоризо, Родос и Крит.

Как ранее сообщал NEWS.ru, в связи с напряжённостью в отношениях Анкары и Афин Франция усилила свою военную группировку в Восточном Средиземноморье.