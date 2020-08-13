Турция пообещала ответить в случае нападения на сейсмологический корабль

Турция готова дать ответ, если кто-то нападёт на сейсмологическое судно Oruç Reis, которое проводит геологоразведочную работу в восточной части Средиземного моря.
Как
Реплика президента Турции могла относиться к Греции. Отношения двух стран серьёзно обострились после объявленного Анкарой намерения проводить разведку природных ресурсов у греческих берегов в Эгейском море. Афины обратились к председателю Евросовета Шарлю Мишелю и главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен «в связи с провокационным и незаконным поведением Турции в Восточном Средиземноморье». По данным греческим СМИ, государственная нефтяная компания Турции получила лицензию на поиск и добычу углеводородов в районе островов Кастелоризо, Родос и Крит.
Как ранее сообщал NEWS.ru, в связи с напряжённостью в отношениях Анкары и Афин Франция усилила свою военную группировку в Восточном Средиземноморье.
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