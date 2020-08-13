Франция направила фрегат и истребители в Восточное Средиземноморье

https://static.news.ru/photo/384b0994-dd5b-11ea-a2b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wikimedia

Франция усилила своё военное присутствие на востоке Средиземноморья из-за опасений по поводу возможного обострения конфликта Турции и Греции.

Как сообщает «Политика сегодня», Париж 13 августа направил в регион фрегат Lafayette и истребители. Отношения между Афинами и Анкарой обостряются из-за турецких планов по добыче природных ресурсов в Средиземном море. Греческие войска приведены в состояние повышенной боевой готовности в ответ на аналогичные действия турецкой армии.

Франция, обеспокоенная конфликтом, рассчитывает сохранить контроль за ситуацией при помощи посланной в регион военной техники.

Ранее министр иностранных дел Греции Никос Дендиас призвал Турцию немедленно вывести свои корабли из района греческого морского шельфа, передавал NEWS.ru. По словам главы МИД, Афины попросили провести экстренное заседания глав МИД Евросоюза по действиям Анкары в Средиземноморье.