Франция направила фрегат и истребители в Восточное Средиземноморье

Франция усилила своё военное присутствие на востоке Средиземноморья из-за опасений по поводу возможного обострения конфликта Турции и Греции.
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Франция, обеспокоенная конфликтом, рассчитывает сохранить контроль за ситуацией при помощи посланной в регион военной техники.
Ранее министр иностранных дел Греции Никос Дендиас призвал Турцию немедленно вывести свои корабли из района греческого морского шельфа, передавал NEWS.ru. По словам главы МИД, Афины попросили провести экстренное заседания глав МИД Евросоюза по действиям Анкары в Средиземноморье.
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