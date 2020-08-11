Афины потребовали срочного ухода кораблей Турции от греческих берегов

https://static.news.ru/photo/7f9d2428-dbe7-11ea-acea-fa163e074e61_660.jpg Фото: tcsavunma/facebook.com

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас призвал Турцию немедленно вывести свои корабли из района греческого морского шельфа. Об этом говорится в заявлении, распространённом пресс-службой греческого МИД.

Греция будет защищать свой суверенитет и суверенные права. Призываем Турцию немедленно покинуть континентальный шельф Греции, — цитирует ТАСС сообщение внешнеполитического ведомства.

По словам министра, Греция попросила провести экстренное заседания глав МИД Евросоюза по действиям Турции в Средиземноморье. Он подчеркнул, что запрос поступил в то время, когда существует явная угроза миру и безопасности в Восточном Средиземноморье, в греческих водах и на Кипре.

Дендиас отметил, что Греция привержена диалогу на основе норм международного и морского права, а Турция решила «вновь начать свои привычные незаконные действия» и продемонстрировала, что «она живёт и действует в XIX веке, проводит политику канонерок, продолжает свою дестабилизирующую политику, действует вне рамок международного права».

Как писал NEWS.ru, греческие вооружённые силы были приведены в боевую готовность из-за намерений Турции начать 10–11 августа военные учения со стрельбами в морской зоне между греческими островами Родос и Кастелоризо. Этот район уже становился причиной для споров из-за начала турками сейсморазведки в спорной зоне.

Тревога в ВС Греции напрямую связана с выходом турецких кораблей в Эгейское море. Мобилизация проводится наспех, особенно в таких взрывоопасных районах, как Эврос (сухопутная граница с Турцией) и Додеканес. В боеготовность приведена авиация, а также корабли и подводные лодки ВМС Греции.

Между тем Анкара заявила о намерении отправить исследовательское судно Oruc Reis для сейсмической разведки на греческом морском шельфе близ Кастелоризо. Сейчас корабль находится в районе греческого морского шельфа, а расположенные поблизости греческие военные корабли требуют, чтобы он и сопровождающие его семь турецких военных кораблей покинули зону. Турецкая сторона сообщила, что судно, пришедшее «на турецкий морской шельф», будет проводить сейсмические исследования шесть месяцев.

Судя по карте, которая появилась в греческих СМИ, исключительные экономические зоны, которые определены соглашением между Грецией и Египтом от 6 августа, пересекаются с зонами, которые провозглашались своими Турцией и базирующимся в Триполи Правительством национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа в ноябрьском меморандуме 2019 года.

Турция не признаёт соглашение между Грецией и Египтом, а Греция — меморандум между Турцией и ПНС Ливии.