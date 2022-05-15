Турция запустит производство танков, которые не боятся Javelin Турция анонсировала производство собственного танка Altay, который не боится Javelin и стреляет на 8 км

Прототип проекта танка Altay Сухопутных войск Турции / Фото NMTD MEDIA / Shutterstock.com

Турция в течение двух лет запустит производство национальных танков Altay, которые оснащены системой защиты от компании Aselsan, что делает их неуязвимыми для современных противотанковых ракетных комплексов, в том числе для американского Javelin, сообщает телеканал CNN Türk. Отмечается, что система защиты работает на 360 градусов, а танки способны стрелять на расстояние 8 км.

Массовое производство танка начнётся в течение двух лет, пока продолжаются испытания, — говорится в публикации.

По данным телеканала, производитель планирует серийную сборку 250 танков, которые впоследствии по контракту будут переданы ВС Турции. Altay изготавливается из композитного материала, весит 65 тонн, оснащён бронёй нового поколения, манёвренной подвеской, пулемётом калибра 12,7 мм и системой стабилизированного оружия с дистанционным управлением Aselsan Sarp. Боевая машина вмещает экипаж из четырёх человек: командира, наводчика, заряжающего и водителя.

Благодаря новым компьютерным технологиям система управления огнём превосходит обычные танки, отмечается в публикации.

Ранее Белый дом попросил Конгресс США одобрить новую оружейную сделку с Турцией на поставку ракет и радаров для турецкого парка F-16. Общая стоимость запрошенного Анкарой у Вашингтона оборудования превышает $400 млн. Конгрессмены отмечают, что передача ракет возможна только в том случае, если Турция продолжит поддерживать Киев.