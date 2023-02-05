Турция ответит на закрытие консульств нескольких стран

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Кабинет министров Турции планирует 6 февраля принять решение об ответных мерах на закрытие в республике консульств западных стран, сообщает телеканал ТRТ. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган во время общения с молодежью в городе Айдын.

Наш министр иностранных дел ранее вызвал всех послов этих стран. Им был предъявлен ультиматум, что или они прекратят так действовать, или цена будет высокой. В понедельник у нас заседание кабинета министров. Там мы примем необходимые решения в контексте реакции на закрытие консульств, — заявил Эрдоган.

По словам Эрдогана, действия стран, которые закрывают свои диппредставительства, похожи на «игру со временем».

Положение Финляндии и Швеции по присоединению к НАТО заметно ухудшилось из-за инцидента напротив посольства Турции в Стокгольме, когда шведский радикал Расмус Палудан 21 января провел акцию с сожжением Корана. Также на этой акции был сожжен манекен Эрдогана. Палудан объяснил свой поступок тем, что хочет таким образом показать полную свободу слова и демократию.

Швеция и Финляндия решили присоединиться к НАТО в мае прошлого года на фоне событий на Украине. Их заявки одобрили уже 28 из 30 стран Альянса — кроме Венгрии и Турции. Анкара увязывает ратификацию вступления с выполнением Стокгольмом и Хельсинки обязательств, зафиксированных в трехстороннем меморандуме, который страны подписали летом