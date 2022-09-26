Турция не признает референдумы в Донбассе, Херсоне и Запорожье Глава турецкого МИД Чавушоглу: Турция не признает референдумы в Донбассе, Херсоне и Запорожье

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Турция не признает референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу, передает РИА Новости. Он добавил, что конфликт на Украине должен быть завершен при установлении справедливого мира «в первую очередь для Киева».

Мы заявляли и заявляем РФ, что не признаем аннексию Крыма. Не признаем и итоги референдумов, которые проходят на территории Украины. Мы уже выражали свое беспокойство и позицию по данному поводу, — сказал глава турецкого МИД.

Чавушоглу пояснил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен поддерживать диалог с главой российского государства Владимиром Путиным, а также украинским лидером Владимиром Зеленским.

Наш президент проведет переговоры с Путиным и Зеленским. Наши усилия направлены на то, чтобы организовать их встречу, — добавил он.

По словам турецкого дипломата, на Западе есть страны, которые выступают за продолжение боевых действий на Украине с целью «ослабления России». Их названия он не перечислил.

Ранее избирком Херсонской области признал референдум в регионе состоявшимся, поскольку явка составила более 50%. Также главы избиркомов Луганской и Донецкой народных республик заявили о том, что плебисцит состоялся. По данным на вечер 25 сентября, явка составляла более 72%.