Турчинов назвал Россию «колосом на глиняных ногах» и предрёк её распад

https://static.news.ru/photo/2ac267f2-7d81-11ea-91a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/oleksandr.turchynov

Россия является «колосом на глиняных ногах», который унаследовал от Советского Союза «генетические болезни саморазрушения». Именно это поможет Украине вернуть Крым и Донбасс, заявил экс-секретарь СНБО (Совет национальной безопасности и обороны Украины) Александр Турчинов.

Поэтому в украинский дом может вернуться не только Донбасс и Крым. Другой вопрос — Украина должна достойно пройти испытания и стать региональным лидером, — считает Турчинов.

По его словам, страна должна начать динамично развиваться, а также искоренить непрофессионализм, сообщает «Обозреватель».

Ранее Турчинов объяснил, что Украина не может объявить войну России, потому что соседнее государство является ядерной державой, писал NEWS.ru.