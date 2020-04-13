Турчинов назвал Россию «колосом на глиняных ногах» и предрёк её распад

Россия является «колосом на глиняных ногах», который унаследовал от Советского Союза «генетические болезни саморазрушения». Именно это поможет Украине вернуть Крым и Донбасс, заявил экс-секретарь СНБО (Совет национальной безопасности и обороны Украины) Александр Турчинов.
Поэтому в украинский дом может вернуться не только Донбасс и Крым. Другой вопрос — Украина должна достойно пройти испытания и стать региональным лидером, — считает Турчинов.
По его словам, страна должна начать динамично развиваться, а также искоренить непрофессионализм,
Ранее Турчинов объяснил, что Украина не может объявить войну России, потому что соседнее государство является ядерной державой, писал NEWS.ru.
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