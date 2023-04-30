«Страна.ua»: трупы россиянки и ее дочери нашли под окнами дома в Одессе

Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские полицейские обнаружили под окнами многоэтажного дома в Одессе трупы 34-летней россиянки и ее двухлетней дочери, пишет издание «Страна.ua». Изначально стражи порядка расследовали дело об убийстве, однако затем переквалифицировали его в суицид.

Трагедия произошла 29 апреля на Французском бульваре. Супруг женщины в момент происшествия был на работе, отмечает издание.

Мотивы содеянного выясняются, — говорится в сообщении.

«Страна.ua» пишет, что россиянка находилась на территории Украины незаконно.

19 апреля ГСУ СК по Московской области сообщило, что на козырьке дома в Балашихе было найдено тело трехлетней Полины, которая считалась пропавшей. В ведомстве подчеркнули, что ребенок получил травмы, характерные при падении с высоты.

18 апреля соседи обнаружили на земле тело 39-летней женщины и вызвали экстренные службы. Прибывшие на место ЧП сотрудники полиции выяснили, что женщина проживала вместе с трехлетней дочерью.

По словам сестры погибшей, у женщины было посттравматическое расстройство.