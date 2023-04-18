В Балашихе после гибели матери пропала девочка SHOT: девочка пропала в Балашихе после смерти матери

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Telegram-канал SHOT сообщил о пропавшей в подмосковной Балашихе трехлетней девочке. Ребенка не видели после того, как ее маму нашли мертвой под окнами многоэтажки.

Женщина, приехавшая к родственникам из Луганска, утром 18 апреля, по предварительным данным, выпала из съемной квартиры на 8-м этаже дома на Заречной улице. По словам ее сестры, у женщины наблюдалось посттравматическое расстройство.

На камерах зафиксирован момент, как женщина с дочерью заходят в подъезд. На улицу ребенок не выходил. Полиция уже проверила соседние подъезды и подвалы, водолазы осмотрели ближайший водоем.

По данным SHOT, из съемной квартиры пропала верхняя одежда ребенка. К ее поискам подключаются волонтеры.

Ранее сообщалось, что сотрудники опеки забрали у жительницы столичного района Ивановское семилетнего ребенка, который был найден в ее квартире с сильным истощением. Осмотревшие квартиру медики сказали, что в доме было полно мусора и никакой еды. Мальчик сейчас находится под контролем врачей. По факту произошедшего проводится проверка.